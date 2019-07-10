Молдавский премьер намерена поднять в Киеве проблемы реки Днестр

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду намерена обсудить с украинскими властями, в рамках своего визита в Киев, проект строительства на Днестре каскада из шести гидроэлектростанций.

"Конечно, у меня есть этот вопрос в повестке, и я выражу наши беспокойства. Но в тоже время в Киеве очень скоро состоятся выборы (внеочередные выборы в Верховную раду намечены на 21 июля – ред.). И мы должны будем вернуться к этому вопросу в переговорах с новым правительством, чтобы точечно обсудить эту проблему", - ответила Санду на вопрос Sputnik на пресс-подходе по итогам заседания правительства в среду.

В четверг, 11 июля, Санду отправляется с визитом в Киев, где у нее запланированы встречи с президентом страны-соседки Владимиром Зеленским, премьером Владимиром Гройсманом, а также примет участие во встрече с экспертным сообществом и Высшего совета безопасности Украины.

В 2016 году Киев принял программу развития гидроэнергетики до 2026 года, которая предусматривает строительство шести новых русловых ГЭС. Это решение еще больше встревожило молдавскую сторону. Против создания каскада из электростанций сначала выступили представители неправительственных экологических организаций, а затем проблему на межгосударственном уровне подняло правительство Молдовы. Беспокойство Кишинева понятно: река Днестр – одна из главных водных артерий республики, откуда черпает питьевую воду столица и другие населенные пункты. Некорректная эксплуатация гидростанций может привести к неприятным последствиям.

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Сейчас все работы в этом направлении приостановлены Киевом, однако точки над "i" не расставлены - заявление о полном отказе от этого проекта от соседей никто не услышал. Молдова продолжает жить в напряжении – ведь это строительство не просто ударит по Днестру, а уничтожит его. Экологи отмечают, если с рекой что-то произойдет, то у Молдовы нет альтернативы в получении питьевой воды.

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