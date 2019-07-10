Заявление налоговой: что происходит с отсканированными трудовыми книжками

Некоторые предприятия до сих пор не забрали трудовые книжки сотрудников, которые были переданы для сканирования в Национальную кассу социального страхования.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Государственная налоговая служба обратилась с объявлением к налогоплательщикам, которые выполнили требования по сканированию трудовых книжек для заполнения персональных счетов социального страхования информацией о трудовом стаже, накопленном до 1 января 1999 года.

Налоговая служба сообщает, что Национальная касса социального страхования (CNAS) выполнила процедуру сканирования, однако до сих пор некоторые экономические агенты не забрали трудовые книжки, переданные для осуществления данной процедуры.

По заявлению налоговиков, забрать трудовые книжки могут не только экономические агенты, но и сами граждане.

Напомним, что процедура по сканированию была проведена согласно постановлению правительства о некоторых аспектах учета трудового стажа населения.

Ранее представители Национальной кассы соцстрахования отмечали, что по итогам сканирования трудовых книжек ведомство займется считыванием данных по периоду работы застрахованных лиц до января 1999 года.

Затем личные счета застрахованных лиц будут дополнены соответствующими данными, которые будут действительными для просмотра через приложение ACCES CPAS на официальной странице Национальной кассы соцстрахования. К концу 2019 года планируется завершить процесс считывания данных и предоставить доступ физическим лицам к этой информации.

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