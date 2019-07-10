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Белая лабораторная крыса

Эксперименты над животными в Молдове попадут под контроль государства

© Sputnik / Яков Андреев
Общество
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Правительство Молдовы утвердило регламент о создании специальной надзорной структуры.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. В обязанности Национального комитета по этике и защите животных войдет оказание консультаций, связанных с закупкой, выращиванием, содержанием и заботой о животных, которые используются в экспериментальных целях.

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© Sputnik / Ekaterina Tchesnokova
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Такое положение содержит регламент об организации новой структуры, принятый правительством на очередном заседании в среду.

Комитет войдет в состав Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, в его составе будут девять членов – представители академической среды из биомедицинской сферы, санитарно-ветеринарной сферы, а также активисты организаций по защите животных.

Предполагается, что помимо предоставления консультаций, Комитет также будет вести мониторинг экспериментов над животными. Например, участвовать в деятельности, организованной научной лабораторией, проводящей опытные работы.

В задачи новой структуры также входит анализ статистической информации об использовании животных в научных целях, в том числе на предмет проведения жестоких манипуляций и негуманного обращения. Собранную информацию комитет должен передавать структурам, ответственным за защиту животных.

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