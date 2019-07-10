Сто строк о наболевшем: как в Молдове двуногие издеваются над четвероногими

Жестокое отношение к животным в Молдове - на каждом шагу, похоже, что некоторые люди в нашей стране постепенно приобретают зверские черты, а ни в чем неповинные питомцы страдают от их недалекости.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik, Андрей Петрик. Прошло 76 лет с момента публикации повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Самая знаменитая фраза из этого шедеврального произведения, не имеющая границ и касающаяся самой сути и совести человека, - "мы в ответе за тех, кого приручили".

Одним из самых древних животных, одомашненных человеком, являются собаки. Они тысячелетиями помогали своим хозяевам. Шли с человеком на охоту, спасали на воде, искали заблудившихся в лесу или пропавших людей, тянули по Заполярью нарты. И сегодня четвероногие друзья человека - на самой опасной работе: их чуткий нюх помогает предотвратить теракты, найти взрывчатку и наркотики, взять след контрабандистов на границе.

Похоже, что в нашей стране для некоторых действует моральное правило: "управдом - друг человека". Некоторые наши сограждане, в прямом смысле слова, звереют, теряют характерные для человека черты поведения, проще говоря - превращаются в нелюдей. Какой уж там Экзюпери! Некоторые и вовсе не задумываются о сострадании к ближнему, не то, чтобы к животным. А зачем, когда тупая сила и "тракторная" напористость - главный аргумент!..

Живодеры не унимаются

Молдову в минувшие две недели охватила какая-то живодерская лихорадка - что ни день, то - шокирующие случаи издевательства над животными. Может быть, таким изощренным образом жители страны вымещают накопившуюся злобу. Гневно хочется сказать одно: люди, остановитесь! Они же не могут вам ответить. Но в большинстве случаев, что называется, обращаться не к кому...

Один из вопиющих случаев зверского обращения человека с животным произошел прямо на Оргеевской трассе. Очевидцы-автолюбители останавливались и пытались остановить вошедшего в раж мужчину, который избивал свою собаку, вырывавшуюся из мешка. Однако хозяин не унимался и отвечал: "она съела моих кур".

Именно этот железобетонный аргумент заставлял неистово избивать дворнягу, которая скулила так, что дрогнул бы даже самый черствый человек. Очевидцы засняли момент живодерского инцидента и выложили ролик в соцсеть Facebook. По их свидетельствам, собаке удалось вырваться из рук изувера, однако поймать несчастную не удалось - она, ковыляя, убежала в близлежащий лес, а выжила или нет - большой вопрос.

Чеканское "сафари"

Если у мужчины с Оргеевской трассы была отговорка "про съеденных собакой кур", то в столичном секторе Чеканы животных несколько дней назад калечили из пневматического и огнестрельного оружия просто так, чтобы покуражиться.

Инцидент произошел в лесополосе выше улицы Ион Думенюк. Собак не убили, но нанесли им тяжелые ранения. Одну из них неравнодушным жителям столицы удалось доставить в ветеринарную клинику, где ее экстренно прооперировали.

Более драматично закончилась история с дворнягой, обитавшей в окрестностях бывшего завода холодильников по улице Мештерул Маноле, ее застрелили в упор. Причем садистский почерк был виден сразу, тело уже мертвой собаки было испещрено выстрелами. Видимо, кто-то получил от такой расправы истинно садистское удовольствие...

Сейчас в группе риска - дворняжки, обитающие в лесополосе между Чеканами и Рышкановкой. Пользователи соцсетей утверждают: они могут стать очередными жертвами чеканских живодеров.

"Списывают" за ненадобностью

И вовсе из ряда вон выходящие случаи происходят с животными, доживающими свой век. Верных псов, отслуживших своим хозяевам не один год, просто вывозят в поле, привязывают к дереву или к коряге и оставляют умирать от жажды и голода.

Пользователи соцсетей выложили фотографию одного такого "старика", которого не просто на обочине, а крепко привязали к кусту.

У людей сломалась машина и они съехали с проезжей части и случайно его заметили. Пес - голодный, ему дали хлеб и налили воды. Очевидцы утверждают, что, судя по ссадинам и взлохмаченной шерсти, над ним издевались и куражились проезжие автомобилисты.

Однако, в отличие от других своих собратьев по несчастью, этот пес, похоже не утратил веру в людей. Тем, из проезжающих мимо обочины людей, кто подходит к нему по-доброму, он отвечает тем же.

А как в Европе?

В странах ЕС, куда Молдова так стремится, отношение к животным более гуманное. Для бродячих собак там оборудованы приюты, их осматривают и лечат ветеринары. Большинству питомцев таких приютов удается найти хозяев, и дальнейшую жизнь они продолжают среди любящих их людей.

В некоторых европейских странах есть интернет-приложения с фотографиями питомцев, человек может выбрать понравившуюся ему собаку, а в ее анкете на специализированном сайте написаны манеры ее поведения и черты характера.

У нас, в Молдове, ожидать такого отношения к братьям нашим меньшим - довольно наивно. Некоторые представители человеческого общества не понимают, что звериные манеры поведения - атавизм, который должен был остаться в прошлом.

Что говорит закон?

Для тех, кто вымещают свою злобу на животных, в Уголовном кодексе Молдовы предусмотрена статья № 222.

Согласно положениям молдавского законодательства, "жестокое обращение или пытки животных, причинившие увечье или повлекшие за собой смерть животных, наказываются штрафом в размере от 25 000 до 37 500 леев или неоплачиваемым трудом в пользу общества сроком от 100 до 180 часов или лишением свободы на срок до 1 года".

То же деяние, совершенное публично или в присутствии несовершеннолетних, лицом, ответственным за уход, защиту и благополучие животных, наказывается штрафом в размере от 37 500 до 67 500 леев или неоплачиваемым трудом в пользу общества от 180 до 240 часов или лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет.

Историй издевательств над животными и в нашей стране, и за рубежом - много. О страданиях собак и предательстве со стороны человека сняты фильмы, самый яркий и запомнившийся из которых, - "Белый Бим, черное ухо". Более искреннюю историю верности четвероногого друга человека найти сложно. Главное, чтобы сам человек об этом помнил...

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