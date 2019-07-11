Жители пяти секторов Кишинева останутся без электричества

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах во всех районах столицы.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что 11 июля для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Центр:

- Хынчештское шоссе 44, Митрополит Гурие Грос 16, В. Дическу 53-91, 64-140 - в период с 09:15 - 17:00.

- ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Митрополит Дософтей 128-134, Митрополит Петру Мовилэ 39-41, 9001, Сфатул Цэрий 61, 61A, 61/1A - в период с 09:00 - 19:00.

Рышкановка:

- ул. Архангел Михаил 32/1, 36/1, 55, Г. Виеру 1-19, Иерусалим 999, Митрополит Бэнулеску Бодони 28/2, П. Рареш 18 - в период с 08:00 - 12:00.

- ул. Язулуй 9 - в период с 09:00 - 13:00.

- ул. Мирчешть 42 - в период с 09:00 - 17:00.

Ботаника:

- ул. Диминеций 2-46, 27-73, Доробанць 1-23, 2-8, Мунчешть 53, 94-104, 160, Плаюлуй 9, 9A, 9/2, Скутарь 2-10, 3-11 - в период с 09:30 - 17:00.

Буюканы:

- ул. Алба Юлия 184/2 - в период с 13:00 - 17:00.

- ул. Корнулуй 5, 17 - в период с 13:00 - 18:00.

Чеканы:

- ул. М. Садовяну 5, 9, 15-55, 22-24 - в период с 09:00 - 11:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте gasnaturalfenosa.md.

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