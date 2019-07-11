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исправительное учреждение

Жительница Оргеева пришла с передачей в тюрьму и сама оказалась за решеткой

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Женщину осудили на длительный срок лишения свободы, но она не пришла на суд, зато принесла продукты мужу, который получил 20 лет заключения.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Жительница Оргеева была задержана полицией после того, как она пришла в тюрьму, чтобы навестить мужа, отбывающего наказание.

Конфликт в семье.
© Fotolia / fasphotographic
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В прошлом году 35-летнюю женщину приговорили к 17 годам лишения свободы за торговлю людьми. Вместе с мужем она около двух лет заставляла двух несовершеннолетних девочек заниматься проституцией и удерживала их в квартире в Кишиневе, которую превратила в публичный дом.

Мужчину приговорили к 20 годам заключения, а его жена на судебное заседание по оглашению решения суда просто не явилась, сообщает телеканал Publika.

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Торговку людьми объявили в розыск, однако она объявилась сама - спустя полгода после вынесения судебного вердикта ее заметили в тюрьме, когда она пришла с передачей для своего мужа.

Против обвиняемой возбуждено еще три уголовных дела за аналогичные преступления. В общей сложности по таким статьям ей грозит еще до 15 лет лишения свободы.

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Теги:
правосудие


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