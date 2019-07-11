Правительство проиндексирует пособия на детей: ждать ли заметной прибавки

Кабинет министров на очередном заседании принял ряд законодательных актов, связанных с предоставлением пособий для несовершеннолетних.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Ежедневное пособие на детей, оставшихся без попечения родителей, будет проиндексировано на 3% задним числом, начиная с 1 апреля текущего года.

Таким образом, денежная помощь от государства с учетом индексации составит 11 леев в день. В день рождения пособие будет составлять 103 лея, а в праздники - в Новый год, Рождество, на Пасху и день защиты детей - 73 лея. Таким образом, ежегодная сумма пособия на каждого ребенка, оставшегося без родительской опеки, составит 4410 леев.

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Еще один проект закона, направленный на финансовую поддержку детей, предусматривает увеличение единовременного пособия по рождаемости. Ранее эта сумма составляла порядка 6300 леев. Теперь, согласно решению правительства, пособие поднимут до 7911 леев. Как ранее объяснила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко, новое руководство Минздрава приняло решение отменить выдачу в роддомах коробок с набором для новорожденных, которую организовало правительство Павла Филипа.

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Вместо этого было принято решение повысить пособие по рождаемости до 1600 леев. По прогнозам Национальной кассы социального страхования, во втором семестре текущего года в Молдове родится 18200 детей.

© Sputnik / Вадим Русу Все о детях в Молдове: что едят, где живут, как учатся

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