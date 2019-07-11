Эксперт ВОЗ: системе здравоохранения Приднестровья нужна реструктуризация

Миссия ВОЗ оценила ситуацию в медицинской отрасли Приднестровья и вывела свои рекомендации по ее изменению.

ТИРАСПОЛЬ, 11 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. Эксперт ВОЗ, заслуженный врач России Владимир Шевский считает, что система оказания медицинской помощи в Приднестровье требует реструктуризации. К такому мнению он пришел после изучения ситуации в лечебно-профилактических учреждениях Тирасполя и Каменки.

Как отмечают в минздраве Приднестровья, в ходе анализа было отмечено, что преобладание стационарной помощи над амбулаторной противоречит общемировым тенденциям развитых и развивающихся стран. Усиление первичного медико-санитарного звена, которое заложено в Концепции развития здравоохранения Приднестровья на 2019 – 2026 годы, является правильным направлением для будущего отрасли.

"Основная цель реструктуризации – это усиление участковой службы и введение механизма мотивации для того, чтобы эта служба стала центральной фигурой всей системы оказания медицинской помощи", - подчеркнул Шевский.

По словам эксперта, крайне важны мероприятия по повышению квалификации как руководителей, так врачей и остального персонала. Уравнительность в системе оплаты труда привела к тому, что здоровый творческий дух был в значительной степени утрачен. Следствием этого является большое количество дисбалансов в медицине.

В качестве примера Шевский привел загруженность участковых врачей, из-за чего они не в состоянии уделить должного внимания больному человеку на начальной стадии диагностики. В результате пациент покидает поликлинику неудовлетворенным и начинает искать узкого специалиста для продолжения лечения, и нередко из-за отсутствия специального медицинского образования, обращается не к тому врачу, который ему необходим.

"Из-за этого возникают большие очереди, а у руководителей складывается впечатление, что врачей не хватает. Развивать нужно первичное звено, а специалистов направлять туда, где только зрительно возникают проблемы", - уверен он.

В минздраве определили дальнейший план действий по реструктуризации системы медицинской помощи в Приднестровье. Он включает изучение методологии, создание рабочих групп, проведение расчетов рациональной сети медицинской помощи в соответствии с численностью и структурой населения, уровнем общей заболеваемости, а также подкрепление Концепции развития здравоохранения конкретными мероприятиями.

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