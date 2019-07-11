Новый законопроект: штрафы за нарушение ПДД могут стать намного выше

Национальный инспекторат по патрулированию выступил с инициативой о радикальном повышении штрафов за превышение скорости.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Штрафы за нарушение скоростного режима могут вырасти в несколько раз. С инициативой об ужесточении наказания за превышение скорости выступил Национальный инспекторат по патрулированию (INP).

В поправках к Кодексу о правонарушениях INP предлагает дополнить статью 236 четырьмя дополнительными пунктами. За превышение скорости в пределах от 40 до 60 км/ч предлагается налагать штраф в размере от 30 до 36 условных единиц и 4 штрафных пункта.

За нарушение в пределах от 60 до 80 км/ч, по предложению INP, водители должны быть наказаны штрафом в размере от 45 до 50 условных единиц, 5 штрафными баллами и лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев.

А превышение скорости более чем на 80 км/ч повлечет за собой наложение штрафа от 75 до 100 условных единиц с начислением 6 штрафных баллов и лишением прав на 6 месяцев.

Кроме того, повторное нарушение скоростного режима по этим пунктам будет караться дополнительно: в пределах от 40 до 60 км/ч, совершенное в течение одного года, штраф составит от 100 до 150 условных единиц с начислением 6 штрафных баллов лишением водительских прав на срок до 6 месяцев. А за превышение скорости от 60 до 80 км/ч и от 80 км/ч и более, совершённое в течение одного года, водители могут поплатиться штрафом в размере от 150 до 200 условных единиц с начислением 7 штрафных баллов и лишением водительских прав на срок от шести месяцев до одного года.

Законопроект будет вынесен на обсуждение в парламенте.

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