Все удивятся - с этими сообщениями люди обращаются в молдавскую службу 112

Жители страны звонят в единую службу спасения с порою сумасбродными вопросами - некоторые из них прослушал корреспондент Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Немногие задумываются над тем, каково работать оператором единой службы спасения в Молдове. В жизни человека случается всякое - бывает, что на кого-то напали и ограбили, случается, что человеку становится плохо, а иногда и недвижимое имущество может пропасть, если случится пожар.

Но это - стандартные обращения за помощью, на единый номер 112 звонят с порою неожиданными и нелепыми вопросами. В этих ситуациях операторам надо запастись самообладанием, уметь отвечать взвешенно и интеллигентно.

Корреспондент Sputnik Молдова провел несколько часов с операторами, которые принимают звонки от граждан страны и послушал, на что сетуют некоторые граждане, звонки которых - не такие уж и срочные.

В то время, как некоторые просят о помощи, звоня на номер 112, другие почти развлекаются, однако на полном серьезе требуют, чтобы, к примеру, машину такси сопроводил до кишиневского аэропорта экипаж полиции.

Бывают и просто звонки благодарности. Более добродушные жители нашей страны просто звонят, чтобы выразить признательность операторам за их нелегкий труд. Фразу "спасибо вам!" часто слышат те, кто отправляет экипажи скорой помощи, полиции, спасателей на вызовы, где люди попали в беду.

Однако есть и вовсе выходящие из ряда вон звонки, люди всерьез спрашивают у операторов о мелочах. Могут даже позвонить и спросить: "Здравствуйте, скажите, пожалуйста, который час? Могу я уже просыпаться?".

А одна из молодых мам позвонила и спросила: "Моему малышу три месяца, скажите, как он должен питаться?".

Звонят на 112 и автолюбители и сильно удивляют операторов службы спасения - "автомобиль застрял в яме, и я не могу выехать, скажите, что мне делать?".

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Есть среди звонящих и любители острых алкогольных ощущений. Один из них набрал единый номер и спросил: "Я давно начал пить и боюсь заболеть. Скажите, какова вероятность этого?".

Согласно данным Службы спасения, порядка 60 процентов звонков, поступающих на номер 112, - ироничные и даже смешные. Печально, но - факт. Некоторые граждане нашей страны звонят просто потому, что им не с кем пообщаться.

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