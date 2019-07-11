Мнение эксперта: изменится ли что-то после ухода Харунжена из Генпрокуратуры

Эдуард Харунжен больше не генеральный прокурор Молдовы, однако стоит ли ждать изменений в системе после его отставки? Ответ на этот вопрос корреспондент Sputnik Молдова искал в беседе с экспертом.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Глава государства Игорь Додон удовлетворил просьбу Эдуарда Харунжена об отставке, подписав указ об освобождении от обязанностей генерального прокурора Молдовы.

Об этом президент сообщил в Facebook.

"По просьбе господина Харунжена я подписал указ об освобождении его от должности", - написал Додон.

Уход Харунжена с занимаемой должности не решит проблему в ведомстве, просто новая власть назначит на эту должность своего человека. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал юрист, адвокат, председатель Центра инициатив и мониторинга за действиями публичной власти Ион Дрон.

"Сейчас происходит просто смена главы всей этой системы, а сама структура прокуратуры пока останется неизменной. Снятие генпрокурора не приведет в одночасье к изменению всей системы", - подчеркнул собеседник.

По мнению адвоката, Закон о прокуратуре не будет изменен, государственные обвинители в нашей стране не будут независимыми.

"Со сменой генпрокурора остальные государственные обвинители не будут более свободными. Именно к генпрокурору ведут все процессуальные подробности. Что это означает? Генпрокурор, согласно своим полномочиям, может вмешиваться в решения своих нижестоящих коллег, расследующих конкретное дело", - заявил Дрон.

Генпрокурор вправе аннулировать или вынести другое решение по конкретному делу. Именно это было бичом ведомства с 2014 года, уверен собеседник. Необходимо внести несколько поправок в законодательство, чтобы работа Генпрокуратуры была более прозрачной, а действия государственных обвинителей стали полностью независимыми и свободными, без влияния "сверху", уточнил Дрон.

"Сегодня же, если прокурор из Бричан направляет в суд дело гражданина "N", оно может не дойти до инстанции, поскольку генпрокурор просто не даст ему ход и вернет обратно. Если же, скажем, у прокурора из Кагула нет оснований для передачи дела в суд за недостаточностью доказательств, генпрокурор может вмешаться и дать делу ход из личных интересов", - уверен эксперт.

Пока у генпрокурора будут рычаги давления на своих нижестоящих по должности коллег, не будет ни единого шанса изменить положение дел в ведомстве, сделать работу государственных обвинителей независимой и транспарентной, добавил Дрон.

На пленарном заседании во вторник депутаты парламента большинством голосов приняли постановление о несоответствии Эдуарда Харунжена должности генпрокурора.

Этот вопрос стал единственным в повестке дня заседания законодательного органа. Авторами проекта выступила группа депутатов, представляющих правящую коалицию ПСРМ-ACUM.

За проект проголосовали 56 парламентариев. Фракция Демократической партии голосовала против.

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Депутаты констатировали, что при назначении Эдуарда Харунжена на должность генерального прокурора не были соблюдены необходимые условия. Согласно тексту постановления, был проигнорирован тот факт, что Харунжен являлся членом Высшего совета прокуроров, что является нарушением положений Закона "О прокуратуре".

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