Эксперты разошлись во мнениях, должны ли быть пересмотрены решения КС

Некоторые постановления ушедших в отставку судей Конституционного суда признаны противоречащими конституционным принципам. Юристы не пришли к единому мнению, как быть в таком случае.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Отмена решений Конституционного суда, которые эксперты в области права считают не соответствующими конституционным принципам - это большая юридическая проблема.

О том, как решить эту сложную задачу, в радиостудии Sputnik Молдова рассуждали ведущие специалисты Молдовы.

К единому мнению эксперты еще не пришли, так как антиконституционные действия ушедшего в отставку состава КС - это беспрецедентный случай в истории Молдовы.

Противоречащие Конституции постановления надо пересмотреть

Бывший председатель Конституционного суда Молдовы Виктор Пушкаш считает, что принятые с нарушением статей Основного закона решения КС должны быть пересмотрены.

"Необходимо определить те из принятых бывшим составом КС решений, которые противоречат статье 7 Конституции, гласящей, что ни один юридический акт не имеет правовой силы, если противоречит Конституции. Нужно создавать условия, в которых новый состав Конституционного суда пересмотрел бы решения, которые противоречат Конституции", - сказал Пушкаш.

Он отметил, что ряд решений КС были приняты "с грубым выходом за пределы конституционного поля". "Парламент не имеет права уступать свои полномочия КС, а КС не имеет права отнимать полномочия у парламента или правительства", - заявил экс-глава Конституционного суда.

Необходима осторожность, чтобы не дискредитировать всю правовую систему

Иного мнения придерживается доктор хабилитат в области права, профессор Теодор Кырнац. По его мнению, пересмотр решений Конституционного суда может внести хаос в правовую систему и необходимо хорошо проработать механизмы отмены вердиктов, выходящих за пределы Основного закона.

"Мы говорим о стабильности юридических отношений, что соответствует международной правовой практике. Если было принято решение КС, если оно вступило в силу, и наступили некие юридические последствия, то это уже не имеет обратной силы", - считает Кырнац.

По мнению эксперта, для пересмотра или отмены решений Конституционного суда необходимо возникновение новых обстоятельств.

Например, если Венецианская комиссия назвала противоречащими Конституции решения о "лишении полномочий президента на пять минут", то такие решения должен рассмотреть Конституционный суд и вынести свой вердикт.

"Пусть сам Конституционный суд определит, какие из постановлений КС соответствуют, а какие не соответствуют закону", - подчеркнул эксперт.

В противном случае, по его мнению, "мы создадим прецедент, когда граждане Молдовы не будут исполнять никакие решения КС".

Когда могут быть пересмотрены решения КС

Для того, чтобы вернуть Конституционный суд в русло следования Основному закону, необходимо для начала назначить новый состав суда. О том, когда это может быть сделано, ранее сообщил президент Молдовы Игорь Додон.

Додон приветствовал решение о проведении публичных конкурсов на должности судей Конституционного суда и выразил надежду, что до 29 июля новый состав КС будет утвержден.

Кроме того, глава государства надеется, что к концу июля в Молдове уже будет утвержден новый состав КС.

"Выражаю надежду на то, что до 29 июля, когда мы будем отмечать 25-летие принятия Конституции Республики Молдова, новый утвержденный состав примет присягу перед парламентом и президентом", - заключил Додон.

В конце июня весь состав судей Конституционного суда объявил об отставке. Заявление было сделано через шесть дней после того, как подал в отставку с поста судьи и председателя Конституционного суда Михай Поалелунжь. Отставки стали результатом настойчивых требований правящего большинства ПСРМ-ACUM, которое обвиняет cуд в "содействии попытке антиконституционного переворота, организованном Демократической партией и Генеральной прокуратурой".

Во вторник, 2 июля, парламент, правительство и Высший совет магистратуры объявили о конкурсе на должности судей Конституционного суда.

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