Тут ловить нечего: экологи рассказали, какая рыба осталась в Днестре

Днестр становится рекой, которая не течет, а гниет: промысловые виды рыбы практически исчезли, и даже сорной рыбе грозит исчезновение.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Медленное течение, нехватка воды, обмеление и похолодание воды в Днестре - эти беды, обострившиеся из-за работы каскада ГЭС на Украине, приводят к исчезновению рыбы в одной из важнейших водных артерий. Об этом говорили в радиостудии Sputnik Молдова эколог Илья Тромбицкий и член-корреспондент Академии наук Молдовы Елена Зубкова.

На Днестре наблюдается ряд необратимых явлений, среди которых и потеря многих видов рыбы. Новые данные были собраны в ходе экологической экспедиции, которая прошла на участке реки от Наславчи до Сорок, и международного семинара, организованного под эгидой Восточного партнерства.

"Мы наблюдаем изменения, которые происходят с рекой из-за функционирования гигантского гидроэнергетического комплекса, что построен на границе с Молдовой. Прежде всего — это неестественно холодная для Днестра вода, — рассказал Илья Тромбицкий. — Под плотиной ГЭС-1 в реку просто не зайти. Вода красивая, прозрачная, но очень холодная, не более 15-16 градусов, редкий смельчак туда залезет. Это неестественная температура, на 7-8 градусов ниже нормы".

"Здесь рыбы нет!"

По словам экологов, резкое похолодание воды связано с работой каскада ГЭС на Днестре, и это негативный фактор, который ускоряет вымирание многих видов рыбы, и угнетает деятельность организмов, которые обеспечивают самоочищение воды.

"Нам удалось поймать под плотиной только пять видов рыбы, и все это мелочь. Колюшка девятииглая и трехиглая, один из видов бычков, окунь и амурский чебачок", — сообщил Тромбицкий.

Член-корреспондент АНМ Елена Зубкова подчеркнула, что вместо 49 промысловых рыб, которые десятилетия назад добывались в этой зоне Днестра, сейчас в реке обитают лишь пять-семь видов так называемой "сорной рыбы" — это короткоцикловые виды, которые не имеют экономической ценности.

"Появились инвазивные [пришлые - Ред.] виды, которые едят икру немногих оставшихся промысловых видов рыбы. Эти виды наблюдаются по всему Днестру, начиная с той же атерины, которая дошла уже до Дубоссар и выше", — сказала Зубкова.

Все шире в Днестре распространяются и другие инвазивные виды - ротан-головешка, который пришел с Дальнего Востока и амурский чебачок.

Низкая температура мешает естественным процессам, которые проходят в реке, отметили экологи. В сочетании с другими негативными факторами, в том числе с низким содержанием кислорода в реке, все это приводит к гибели рыбы.

Вода в Вадул-луй-Водах покрыта странной пленкой

"На прошлой неделе мы были в Вадул-луй-Водах. С одной стороны я порадовалась, что уровень воды поднялся. Но вся поверхность воды была покрыта маслянистой желто-зеленой пленкой, которую раньше видели только в застойных прудах, — рассказала Елена Зубкова. — Мы взяли анализы, они еще в работе".

По мнению экологов, это однозначно связано с загрязнением антропогенного происхождения. Кроме того, в речной воде крайне низкое содержание кислорода.

"В Валул-луй-Водах мы никогда не фиксировали настолько малое содержание кислорода, не более 5,6 мг/литр, — поделилась наблюдением Зубкова. - При этом норма составляет 8-9 мг/литр. И это в разгар дня, когда светило солнце. Если уровень кислорода упадет ниже 4 мг/литр, то для рыбы это будет просто тотальная погибель".

Преобладание холодной воды приводит к тому, что нарушены все процессы функционирования водной экосистемы, говорят экологи.

"Микрофлора, простейшие, которые проводят самоочищение воды, те же фильтраторы, те же моллюски, холодная вода угнетает их жизнедеятельность", — говорит Зубкова.

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