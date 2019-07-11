Пересчитали, прослезились: население Молдовы уменьшилось еще на десятую

Национальное бюро статистики представило обновленные данные о численности населения, проживающего в Молдове. На этот раз специалисты использовали новую методику подсчета.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik, Дарья Чернега. На 1 января 2019-го года население Молдовы составило 2 миллиона 681 тысячу человек, заявил глава Национального Бюро статистики Виталие Валков на специальной презентации новых данных.

Таким образом, официальные цифры говорят о сокращении количественного состава граждан республики на 317 тысяч человек по сравнению со статистикой 2014-го года, когда в стране в последний раз проводилась перепись населения и жилищ.

Пять лет назад в Молдове проживало 2 миллиона 998 тысяч 235 человек. Для сравнения - в 2004 году население Молдовы оценивалось в 3 миллиона 383 тысячи 332 человека.

Как рассказали в Национальном Бюро статистики, специалисты ведомства на этот раз прибегли к новому способу сбора информации. Они использовали данные сканирования паспортов, полученные от Пограничной полиции Молдовы.

Виталие Валков отметил, что специалисты столкнулись с определенными трудностями в оценке учета населения. Во-первых, восточные границы Молдовы не полностью контролируются официальными властями республики. Во-вторых, в республике официально разрешено двойное гражданство: люди могут выехать из страны по одному паспорту, а въехать уже по-другому.

"Пограничная полиция проделала титаническую работу, собирая данные о 165-ти миллионах случаев пересечения границы за последние пять лет. Обработав эту информацию по нашим алгоритмам, мы получили качественные данные", - заявил Валков.

Как отметил специалист, новые цифры повлекут за собой пересмотр многих социально-экономических показателей.

В частности, по словам Валкова, ВВП вырастет, а другие показатели могут снизиться. Бюро статистики намерено в ближайшее время взяться за их обработку. "Уже ясно, что они более четко определят реальность – социальную, экономическую и демографическую", - отметил глава Национального бюро статистики Молдовы.

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