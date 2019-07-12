Какие улицы в Кишиневе останутся без света — отключения по секторам столицы

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщила, что в пятницу для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Центр:

- Хынчештское шоссе 44, Митрополит Гурие Грос 16, В. Дическу 53-91, 64-140 - в период с 09:15 - 17:00.

- ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Митрополитул Дософтей 128-134, Митрополитул Петру Мовилэ 39-41, Сфатул Цэрий 61, 61A, 61/1A - в период с 09:00 - 19:00.

- ул. 31 Августа 59, Булгарэ 35 - в период с 09:30 - 19:30.

- ул. Александру чел Бун 113, 117, 126, 144-148, Колумна 144, 145, 146, 148/1, 150, С. Лазо 21-29, 50, Сфатул Цэрий 32, 34, 34/0, 65, 67, 67/1, Сфатул Цэрий 37, Солидаритэций 17A , Триколорулуй 37/B - в период с 09:10 - 17:00.

- ул. Гренобле 106A,B, 108, 157 - в период с 10:00 - 17:00.

Рышкановка:

- ул. Мирчешть 8, 8/1, 23/1 - в период с 09:00 - 17:00

Буюканы:

- ул. Сучевица - в период с 10:00 - 14:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться на сайте электрокомпании.

Подробную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11.

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