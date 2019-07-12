В дополнительной сессии БАК участвуют более трех тысяч учащихся

Для проведения сессии в Молдове будет открыто 14 экзаменационных центров.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. В понедельник, 15 июля, в Молдове откроются 14 экзаменационных центров для проведения дополнительной сессии по сдаче тестов на степень бакалавра, сообщает Национальное агентство по куррикулуму и оцениванию (ANCE).

Заявки на участие в дополнительной сессии подали более трех тысяч учащихся.

Девять экзаменационных тестов будут открыты в Кишиневе, два – в Бельцах и по одному в Кагуле, Комрате и Единцах.

Последний экзамен дополнительной сессии пройдет 19 июля. Результаты тестов будут опубликованы 24 июля, на обжалование оценок дается 48 часов.

С полным списком экзаменационных центров и расписанием сессии можно ознакомиться на сайте

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