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В дополнительной сессии БАК участвуют более трех тысяч учащихся

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Для проведения сессии в Молдове будет открыто 14 экзаменационных центров.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. В понедельник, 15 июля, в Молдове откроются 14 экзаменационных центров для проведения дополнительной сессии по сдаче тестов на степень бакалавра, сообщает Национальное агентство по куррикулуму и оцениванию (ANCE).

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Почти четверть опротестованных оценок за БАК повысили

Заявки на участие в дополнительной сессии подали более трех тысяч учащихся. 
Девять экзаменационных тестов будут открыты в Кишиневе, два – в Бельцах и по одному в Кагуле, Комрате и Единцах.

Последний экзамен дополнительной сессии пройдет 19 июля. Результаты тестов будут опубликованы 24 июля, на обжалование оценок дается 48 часов.

С полным списком экзаменационных центров и расписанием сессии можно ознакомиться на сайте 

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Теги:
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