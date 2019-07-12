Еще одно творение Киртоакэ разрушается на глазах, а горожане мучаются - фото

Строили на века, а "объект" не выдержал и нескольких лет: пешеходная улица в Кишиневе - в ужасающем состоянии.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik, Андрей Петрик. Пешеходные зоны, улицы, аллеи и бульвары созданы в большинстве городов мира для отдыха и комфорта, чтобы люди, уставшие от суеты мегаполиса, могли просто присесть и отдохнуть - за чашечкой кофе на террасе или просто на скамье с любимой книгой.

Жители Москвы, Одессы, Киева, Казани и десятков других городов на постсоветском пространстве радуются, что им есть, где погулять с семьей, есть, что посмотреть и показать приезжим родственникам.

В других городах есть, чем гордиться

Арбат в столице России со знаменитой золотой принцессой Турандот, уютная Никольская улица, ведущая прямо на Красную площадь.

© Public Domain / Никольская улица около 1900 г.

Дерибасовская в Одессе с памятником Леониду Утесову, городским садом и монументом "Двенадцатому стулу" из романа Ильфа и Петрова, Андреевский спуск в Киеве, где главные герои пьесы Михаила Старицкого "За двумя зайцами" Проня Прокоповна и Свирид Голохвастов венчались в церкви. Все эти достопримечательности пешеходных зон в разных постсоветских городах можно перечислять бесконечно.

© Sputnik / Евгения Новоженина Улица Дерибасовская в Одессе

Радует глаз и Петербургская улица в Казани - широкая, просторная, а самое главное - пешеходная.

CC BY 3.0 Театр кукол «Экият»

Кишиневу в этом плане не повезло. Как всегда представители либеральной власти превратили хорошую попытку облагородить жизнь горожан и сделать ее более комфортной в мучение для кишиневцев и гостей молдавской столицы.

Люди ждали, что наконец-то появится пешеходный проспект, где можно будет отдохнуть от городской суеты. Когда "объект" был сдан, тогдашний генеральный примар с пеной у рта утверждал, что брусчатка положена на десятилетия вперед и прослужит горожанам очень долго. А она взяла и "не выдержала" больше одной пятилетки.

Как после бомбежки

Радость жителей столицы оказалась недолгой - стоило тысячам кишиневцев прогуляться по ней, как эйфория спала, а горожане стали с колкой иронией говорить, что пешеходная улица получилась, как всегда, с "фирменным автографом" Киртоакэ. Ломая каблуки и портя обувь, чертыхаясь и поминая всуе бывшего градоначальника, пытаются пройти кишиневцы по этой полосе препятствий, именуемой "пешеходной улицей".

© Sputnik / Nicu Goncear Брусчатка

После прошедших весной и в начале лета этого года дождей пешеходная улица и вовсе напоминает территорию, подвергшуюся бомбежке. Брусчатка в прямом смысле слова рассыпается, на всем протяжении улицы образовываются огромные выбоины, булыжники хаотично валяются повсюду, а в некоторых местах "вековая улица Киртоакэ" и вовсе проседает.

© Sputnik / Nicu Goncear Брусчатка

Люди стараются избегать этот участок центра столицы, превращенный в полосу препятствий, предпочитая ходить там, где нет шанса вывихнуть или сломать ногу. Удастся ли исправить еще одно творение бывшего либерального генпримара - вопрос к строителям, однако, судя по тому, как они ранее уложили брусчатку каменными "зубьями" вверх, вопрос остается риторическим.

© Sputnik / Miroslav Rotari Яма посреди "пешеходной улицы"

Как надо укладывать брусчатку

Как утверждают опытные строители, есть несколько способов правильной укладки брусчатки.

Уникальное фото: как выглядела пешеходная улица Кишинева сто лет назад>>>

Прежде всего, необходимо точно знать, с какой целью укладывается мостовая. При устройстве площадок, пешеходных отмосток и дорожек достаточно уложить брусчатку на предварительно подготовленное основание, состоящее из слоев песка и щебня. Если же предусматривается движение транспорта по мостовой, она укладывается на бетонное основание.

Конечно же, главное, чтобы поверхность булыжной брусчатки была тщательно отшлифована - ее следует укладывать, как говорится, стык в стык. То, что мы видим на пешеходной улице Кишинева, называется сырьевой укладкой, когда булыжник на мостовую положили, что называется, "абы как".

В то же время умалять достоинства такого дорожного покрытия не стоит. Брусчатка - отличный материал, а ее преимущества - очевидны. Это отсутствие выделения вредных веществ при нагреве солнечными лучами, возможность снятия и повторной укладки, отсутствие образования луж, поскольку вода может легко просочиться через зазоры между камнем.

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