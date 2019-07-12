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Министерство Внутренних Дел

Новая отставка в Молдове: свой пост покинул руководитель одной из госструктур

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Отставки в Молдове продолжаются: глава Нацинспектората по патрулированию объяснил свое решение об уходе.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Глава Национального инспектората по патрулированию Марин Максиан подал в отставку. Об этом стало известно сразу после того, как он представил отчет о деятельности ведомства за первую половину 2019 года в присутствии главы МВД Андрея Нэстасе, сообщает sputnik.md.

Отставки продолжаются
Отставки продолжаются

Максиан заявил, что его отставка – это не уступки, а следствие последних событий, которые происходят в стране. Этот пост он занял в феврале этого года. До настоящего момента он занимал должность главы управления общественного порядка Генинспектората полиции.

Министр внутренних дел отметил, что принял к сведению заявление об отставке и способ, как это сделал Максиан.

"Это ведомство должны быть чистым от политики… Необходимо, чтобы данная структура была целостной и моральной", - добавил Нэстасе.

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