В Кишиневе появились светящиеся деревья

Ветви у этих деревьев стальные, а крона состоит из солнечных батарей - благодаря этому каждый житель столицы может подзарядить свой смартфон или другое электронное устройство.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Жители секторов Чеканы и Центр недоумевают - что за интересные железные инсталляции, напоминающие деревья, появились на улице Мирча чел Бэтрын и проспекте Григория Виеру.

Сначала некоторые горожане подумали, что это - просто такое своеобразное украшение города в стиле "хайтек", но когда увидели, что по ночам эти стальные "великаны" еще и ярко светятся - заподозрили: эти устройства установили неспроста.

Стальные "деревья" вырабатывают электроэнергию за счет солнечных батарей, установленных в виде кроны. Многофункциональные устройства оборудованы розетками и выходами USB, чтобы горожане могли бесплатно заряжать телефоны, ноутбуки и другую электронику, в том числе и электросамокаты.

Установки трансформируют солнечную энергию в электричество даже в пасмурную погоду, улавливая любой проскользнувший луч, а темное время суток служат оригинальными фонарями, которые придают особую атмосферу вблизи, как будто маня прохожих.

Сидя на скамейках возле этих установок жители и гости столицы могут беспрепятственно пользоваться высокоскоростным интернетом, wi-fi рутеры установлены на вершинах "солнечных деревьев".

Муниципальные службы примэрии Кишинева начали оборудовать возле этих устройств небольшие источники с чистой питьевой водой, чтобы в знойное время любой из тех, кто решит подзарядить свой телефон, мог утолить жажду.

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Общая стоимость проекта составила 20 тысяч евро, а установить "солнечные деревья" в Кишиневе удалось за счет средств, предоставленных ООН в рамках Программы развития. Такие стальные "растения" установлены также на улицах городов во Франции, Дубае и Марокко.

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