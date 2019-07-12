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Кишинев

Новые ограничения в Кишиневе: что ждет жителей и гостей столицы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В заключительный день текущей недели некоторые троллейбусы и микроавтобусы изменят маршруты.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. В воскресенье, 14 июля, с 08.00 по 14.30 движение транспорта на некоторых улицах изменится в связи с проведением спортивных соревнований в рамках Чемпионата Молдовы по триатлону на олимпийской дистанции.

Автомобильная пробка
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Троллейбусы №3 будут ездить с улицы Букурешть по улицам А. Щусева, М. Витязул, Колумна, А. Коандэ, И. Крянгэ и далее по установленному ранее маршруту. Обратный маршрут – с улицы И, Крянгэ по бульвару Штефана чел Маре, улицам митрополита Варлаам, митрополита Г. Бэнулеску-Бдодони, А. Матеевича и далее по установленному маршруту.

Маршрут троллейбусов №4 изменят следующим образом – с улицы Букурешть по улицам А. Щусева, М. Витязул, Колумна, А. Коандэ, И. Крянгэ, Пьяца унирий принчипацелор, И. Крянгэ, бульвар Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

А троллейбусы №35 будут следовать с улицы И. Крянгэ по бульвару Штефана чел Маре, улицам А. Щусева, Букурешть и далее по установленному маршруту.

Изменится и маршрут следования некоторых микроавтобусов. Так маршрутки №129 и 185 будут ездить с улицы В. Лупу по улицам Няга, И. Крянгэ и далее по установленному маршруту, а их обратный путь не изменится.

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