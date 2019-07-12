В Приднестровье "чистки" побережья Днестра стали нормой

Добровольные участники акции "Чистый берег", который проводится уже пятый год подряд, вносят вклад в облагораживание своего города и прибрежной зоны Днестра. Как изменилась ситуация за эти годы, корреспонденту Sputnik рассказала руководитель пресс-службы минсельхозприроды.

ТИРАСПОЛЬ, 12 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. На территории приднестровского города Григориополя прошла акция "Чистый берег-2019". В ней приняло участие около 170 человек - представителей от 27 организаций и учреждений Григориополя. В результате на территории берега протяженностью около 5 км было собрано около 10 кубических метров мусора и вывезено на полигон.

Недавно минсельхоприроды подвел итоги общеприднестровской акции "Чистый берег 2019", которая длилась в течение двух месяцев и проводится в регионе уже пять лет. Участники экологической акции очищали и облагораживали водоохранную зону реки Днестр на протяжении всей территории Приднестровья - в границах городов Тирасполь и Бендеры, Григориопольского, Дубоссарского, Рыбницкого и Каменского районов. В период проведения акции в порядок были приведены и места массового отдыха.

Всего в экологической акции приняло участие почти 2,5 тысячи человек, силами которых был собран и отправлен на утилизацию мусор объемом в 326 кубометров. К примеру, в 2018 году в ней участвовало почти 3,5 тысячи человек, тогда собрали 317 кубических метров твердых бытовых отходов (ТБО) в прибрежной зоне реки Днестр. А в первый год, в 2015-ом, количество участников в акции составило чуть больше 3 тысяч человек. Объем собранных твердых бытовых отходов тогда достиг 625 кубометров.

Участие в акции – дело добровольное

Среди участников акции в 2019 году были работники минсельхозприроды и его подведомственных организаций, представители исполнительных органов власти, общественных организаций, студенты и учащиеся, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов – все, кто посчитал своим долгом внести свой вклад в важное дело.

"В акции принимают участие охотно, на мероприятия приходят добровольцы и участвуют в уборке берега Днестра и других водоемов. Акции часто проводятся на одних и тех же местах, поэтому наблюдается уменьшение объема ТБО. Возможно, за счет просыпающихся сознательности и ответственности", - рассказала корреспонденту Sputnik руководитель пресс-службы минсельхозприроды Ирина Лободюк.

Среди мусора – традиционные остатки пребывания безответственных отдыхающих на природе. Это битое стекло от бутылок, бумага, жестебанки от пива и энергетиков, пластиковые бутылки, остатки пищи после пикника, собранные в пакеты, а еще – строительный мусор, шины от легковых машин, хотя подобный скарб наблюдается редко.

Минсельхозприроды совместно с территориальными управлениями, организовывая акцию, обеспечивает участников перчатками, мешками для сбора ТБО и договаривается со специальными службами по вывозу собранного мусора. Так что все найденное отправляется в специально-отведенные места и утилизируется.

Как отметила руководитель пресс-службы министерства, в администрациях районах и городов есть службы, которые отвечают за сбор и вывоз отходов.

"С ними предварительно договариваемся или договариваются наши территориальные управления. Они приезжают к месту уборки берега, собирают мешки с ТБО и вывозят на полигоны. В Тирасполе и ряде других городов предварительно ТБО сортируют", - говорит Лободюк.

Но бывают и необычные случаи, как в прошлом году. Тогда сотрудники минсельхозприроды совместно с предпринимателем, который занимается переработкой пластика, приняли участие в уборке берега Днестра и сразу сбор осуществлялся дифференцировано: отдельно мешки с собранным пластиком, отдельно с бумагой и т.д. Предприниматель обеспечил перчатками, мешками, вывез собранный мусор.

В течение года в акции подобной акции "Чистый берег" проводят также общественники, небольшие группы добровольцев. В основном это происходит в черте города Тирасполь.