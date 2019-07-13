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Капельница

Что сейчас известно о массовом отравлении в лагере отдыха: заявления в Кишиневе

© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Общество
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Дело о массовом отравлении в детском лагере отдыха в Сергеевке, где на больничные койки попали 46 несовершеннолетних, обрастает новыми подробностями.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Государственный университет медицины и фармации имени Н. Тестемицану Республики Молдова прокомментировал инцидент на базе отдыха "Медик-2" в Одесской области, где произошло массовой отравление детей.  

"Сообщаем, что Национальное агентство здравоохранения Республики Молдова подтвердило, что среди пострадавших нет граждан нашей страны", - отмечается в пресс-релизе университета.

"Относительно материалов, появившихся в прессе, об отравлении детей, находящихся на оздоровительной базе отдыха "Медик-2" в Сергеевке, Одесской области, Государственный университет медицины и фармации имени Н. Тестемицану Молдовы информирует, что база  принадлежит нашему институту, а с 2008 года арендуется и управляется местными украинскими властями. Таким образом, университет не несет ответственность за работу этой организации.

Капельница
© Sputnik / Владимир Вяткин
Массовое отравление в молдавском лагере в Одессе: 46 детей попали в больницу

По данным регионального лабораторного центра Одессы от 12 июля, пострадавшие из украинских регионов Киева, Чернигова и Харькова.

По факту отравления в детском лагере отдыха начато санитарно-эпидемиологическое расследование, по результатам которого будут приняты жесткие меры, сообщили в Одесской облгосадминистрации.

По данным ведомства, в лагере находится 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Из них госпитализировано 46 несовершеннолетних. "32 ребенка помещены в Белгород-днестровскую городскую многопрофильную больницу, из которых 14 (в том числе трое контактных) — в инфекционном отделении центральной районной больницы Шабо", - сказано в пресс-релизе ведомства.

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Массовое отравление после поминок в Сороках: 13 человек попали в больницу

На территории лагеря дежурит бригада экстренной медицинской помощи. Врачи диагностировали у детей острый гастроэнтероколит. 

"Принимаются все необходимые меры для выяснения причины возникновения отравления. Состояние детей легкой и средней тяжести. Дети получают всю необходимую терапию. В больницах достаточное количество медицинских препаратов", - заявила исполняющая обязанности председателя ОГА Светлана Шаталова.

Как сказано в заявлении Одесской облгосадминистрации, в целях восстановления причин и условий заболевания детей "начато санитарно-эпидемиологическое расследование с обследованием данного объекта и инспекцией по соблюдению требований в области безопасности пищевых продуктов и отбору проб для проведения соответствующих лабораторных исследований".

"По результатам служебного расследования будут приняты жесткие меры. Проходит подготовка заседания районной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - заключили Одесской облгосадминистрации.

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