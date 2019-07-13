Кража в MAIB: что произошло на самом деле в этой истории

Уточнения Moldova-Agroindbank, Нацбанка и экспертов: почему MAIB должен выплачивать компенсации пострадавшим клиентам, учитывая, что он это делать не обязан, и каковы риски хранения ценностей в ячейках.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik, Элеонора Лисник. До 1 сентября этого года клиенты Moldova-Agroindbank, сейфовые ячейки которых опустошили в ночь на 6 июля в одном из филиалов, могут подать заявление на возмещение ущерба. Совет банковского учреждения решил предоставить пострадавшим до 500 тысяч леев в качестве компенсации (эквивалент 25 тысяч евро).

В банке уточнили, что преступники вскрыли 84 ячейки, в 81 из которых находились ценные вещи. При этом с заявлением об ущербе на 10 июля, по данным финучреждения, обратился 41 потерпевший. Инцидент произошел в отделении банка, которое расположено на улице И. Крянгэ, 78.

В банке не знали, что находится в ячейках клиентов

Во всем мире контракты на хранение ценностей в сейфовой ячейке банка не обязывает финансовое учреждение покрывать потенциальные потери клиента. И вот почему - держатель арендует ячейку за ежемесячную плату. Он единственный, кто помещает или изымает оттуда ценности, в то время как банк не знает точно, что именно находится у клиента в сейфе.

"Клиенты не обязаны указывать ценности, которые хранятся в ячейках. Это делается по их усмотрению", - заявили Sputnik в пресс-службе Moldova-Agroindbank.

Как пояснили в Нацбанке Молдовы, при аренде ячейки "риски предполагаются как со стороны клиента, так и банка".

Руководство MAIB приняло решение выплатить каждому пострадавшему клиенту компенсации, "невзирая на договорные положения и национальную и региональную банковскую практику".

Мнение экспертов: банк пытается очистить имидж

Moldova-Agroindbank решил выплатить компенсации пострадавшим клиентам, чтобы сохранить свой имидж. Такого мнения придерживаются экономические аналитики Вячеслав Ионицэ и Виорел Гырбу.

"Банк принял это решение с учетом собственной репутации", - считает Гырбу.

Эксперт считает, что "наверняка будет невозможно полностью компенсировать все потери", поскольку банк предлагает не более полумиллиона леев, а вот ценности, хранившиеся в ячейках у некоторых держателей, могут быть гораздо дороже указанной суммы.

Гырбу отметил, что банк хотя и заявил о выплате компенсаций "вопреки условиям договора", тем не менее не выполнил свои контрактные обязательства перед клиентами, поскольку преступникам удалось проникнуть в финансовое учреждение и опустошить ящики с ценностями.

Решение о выплате компенсаций клиентам MAIB – это "инвестиции в имидж банка", который будет гарантировать финучреждению клиентов и в будущем, отметил Ионицэ.

По его мнению, общая сумма потерь не станет крупным финансовым вложением для банка.

Он отметил, что MAIB – один важных банков республики. По его словам, этому финансовому учреждению принадлежит более половины объема кредитов, предоставленных в 2018 году и в первые шесть месяцев текущего года, когда в Молдове зафиксирован рекорд кредитования.

Что надо знать о банковских ячейках

Ячейки – это мини сейфы, находящиеся в специально оборудованном помещении банка. Арендовать ее в молдавском финансовом учреждении обойдется в сумму от 90 до 500 леев.

В ячейках люди хранят деньги, документы, драгоценности и другие ценности. Запрещено оставлять там оружие, взрывные устройства, наркотики, токсические вещества и подобные им, скоропортящиеся продукты или неприятно пахнущие товары, а также незаконно приобретенные ценности или находящиеся в розыске.

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В международной практике ячейки можно открыть с помощью двух ключей – один находится у держателя, а второй - в банке. У некоторых финучреждений есть ключ, который подходит ко всем ячейкам, тогда как у других - индивидуальные ключи для каждого мини сейфа.

Клиент помещает / изымает ценности из ячейки лично, но в присутствии представителя банка.

Миллион за помощь в поимке преступников

В MAIB отметили, что приоритетом номер один для руководства банка остается проведение всех необходимых мер в сотрудничестве с правоохранительными органами для выявления виновных в краже, что позволило бы полностью компенсировать потери пострадавшим клиентам.

"С этой целью банк объявляет о вознаграждении в размере миллиона леев потенциальным информаторам за предоставление данных, которые позволили бы задержать преступников и вернуть украденное имущество. Информация может быть предоставлена по адресу: urgente@maib.md или по телефону +373 69268348 или +373 68093777", - сообщили в банке.

В полиции ранее заявили, что возбуждено уголовное дело по статье 186 п.5 Уголовного кодекса Молдовы "Кража в особо крупных размерах", которая предусматривает от 7 до 12 лет тюрьмы. Для установления всех обстоятельств, а также потенциальных преступников сформирована рабочая группа, в которую входят офицеры Нацинспектората по расследованиям, управления полиции Кишинева и полицейские инспектората полиции столичного сектора Буюканы.

Выяснилось, что преступление было спланировано задолго до совершения кражи.

В MAIB отметили, что воры отключили в здании электричество, повредив систему сигнализации и часть камер видеонаблюдения.

"Учитывая тайну следствия схема не может быть разглашена в полной мере. На данный момент можем отметить, что преступники действовали по тщательно продуманному сценарию", - отметили в банке.

Охрана в банке

Как ранее заявляли в Генинспекторате полиции, "тот факт, что в филиале не были приняты все необходимые меры безопасности с точки зрения предотвращения подобных случаев, показывает тотальное пренебрежение со стороны коммерческой единицы, а также ответственных институтов к внедрению стандартов безопасности в банковско-финансовой системе".

В MAIB в ответ на это отметили, что банк обладает одним из самых комплексных систем безопасности, а компания, которая предоставляет услуги по безопасности, лицензирована МВД.