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Радиовышка, архивное фото.

Власти Комрата закрыли "облучающую вышку" - излучение в три раза выше нормы

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Излучение передатчиков, установленных на мачте в жилом районе столицы Гагаузии, в три раза превышает норму, утверждает специалист.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. В Комрате муниципальный совет принял решение о демонтаже "облучающей" вышки, на которую жаловались жители города.

CC0 / Pixabay / skeeze
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Мачта, увешанная передатчиками, находится на крыше здания в жилом районе. На металлической ферме смонтировано оборудование одной из охранных фирм, девять радиоприемных и передающих устройств, а также передатчики мобильной связи.

По словам специалиста, которого пригласили на заседание муниципального совета, общее электромагнитное излучение от устройств, установленных на вышке - в три раза выше допустимой нормы, сообщает gagauzinfo.md.

Напуганные горожане, которые пришли в муниципальный совет Комрата с жалобой, требуют не только убрать оборудование, но и полностью ликвидировать вышку.

На заседании выяснилось, что мачта была установлена десять лет назад, при этом на разрешительных документах отсутствуют подписи ответственных сотрудников Центра общественного здоровья и экологической инспекции.

Владельцу участка, на котором установлена мачта, дали 30 дней на проведение демонтажных работ. Примэрия Комрата заявила, что готова выделить владельцу земельный участок за городом для размещения этой мачты.

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