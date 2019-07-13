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Троллейбус

В столице собрали пять троллейбусов с кондиционерами и USB-розетками

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Всего в этом году Кишинев купит в Минске 17 троллейбусов.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. В столице собрали еще пять белорусских троллейбусов, которые приходят в Молдову в разобранном виде и монтируются на месте. Новинкой для кишиневских пассажиров станут кондиционеры и USB-розетки, которыми оборудованы машины.

Троллейбус
© Sputnik / Miroslav Rotari
На дорогах Тирасполя вскоре могут появиться белорусские троллейбусы

Кроме того, салоны оборудованы камерами видеонаблюдения, которые помогут следить за порядком.

В общей сложности в 2019 году управление электротранспорта Кишинева планирует приобрести на минском заводе Belkommunmash 17 троллейбусов, в том числе пять "электробусов" с автономным двигателем, которые могут питаться от аккумуляторов, и два сочлененных троллейбуса с  прицепом-"гармошкой".

Стоимость одной машины составляет 160 тысяч евро, на обновление троллейбусного парка столицы в муниципальном бюджете выделено 72 миллиона леев.

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Теги:
троллейбус


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