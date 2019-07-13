На кресло главы Центра антикоррупции претендуют десять кандидатов

Кого допустить к конкурсу, решат в понедельник депутаты парламента.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Десять кандидатов подали документы на участие в конкурсе по замещению должности начальника Национального антикоррупционного центра (CNA). Срок подачи документов истек в пятницу вечером.

Заявки, поданные кандидатами, рассмотрит на закрытом заседании парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету, которая решит, кто из претендентов будет допущен к участию в конкурсе.

Заседание комиссии состоится в понедельник, в 15.00. Документы, представленные участниками конкурса, будут размещены на официальном сайте парламента Молдовы.

Должность начальника CNA стала вакантной после того как 27 июня парламент отправил в отставку предыдущего директора ведомства Богдана Зумбряну.

Национальный антикоррупционный центр в 2015 году перешел из из подчинения правительства под контроль парламента. Руководителя структуры также наделяет полномочиями и отправляет в отставку исключительно парламент.

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