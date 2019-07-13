Майя Санду призвала снять ограничения на въезд госслужащих в Приднестровье

Премьер-министр считает, что снятие запрета позволит продвинуться вперед в переговорах по приднестровскому урегулированию в рамках "политики малых шагов".

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Майя Санду обратилась к представителям посредников и наблюдателей в процессе переговоров в формате "5+2" с призывом снять запрет на въезд госслужащих Молдовы на территорию Приднестровья.

В пятницу премьер-министр РМ встретилась с посредниками и наблюдателями на переговорах по приднестровскому урегулированию.

По словам главы правительства Молдовы, меры по облегчению передвижения людей принесли пользу жителям обоих берегов Днестра. Санду выразила сожаление, что до сих пор действуют ограничения на въезд государственных служащих РМ на территорию Приднестровья.

"Некоторые граждане Молдовы, в том числе чиновники и госслужащие, не имеют права свободно передвигаться по левому берегу", - сказала Санду.

В пятницу, 12 июля, посредники и наблюдатели по приднестровскому урегулированию посетили Кишинев и Тирасполь, где провели ряд встреч. В Кишиневе они встретились с президентом Игорем Додоном, премьер-министром Майей Санду и вице-премьером по реинтеграции Василием Шовой, а в Тирасполе — с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и главой МИД непризнанной республики Виталием Игнатьевым.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.

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