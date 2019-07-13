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Преступление

Число преступлений снижается, утверждает официальная статистика

CC0 / Pixabay / un-perfekt
Общество
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Самое опасное время и место - с полудня до вечера в Кишиневе, в эти часы совершается большинство преступлений.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. В первые шесть месяцев 2019 года было зафиксировано почти на 600 преступлений меньше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.

Банковские сейфы (ячейки)
© Sputnik / Максим Богодвид
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По статистике полиции, за это время было зарегистрировано 13286 преступлений. Больше всего преступлений против собственности, около половины от всего количества. Тяжких преступлений совершено около двух тысяч, особо тяжких - около 300 и сто - чрезвычайно тяжких.

Большинство преступлений происходит в Кишиневе, в выходные дни, с 12.00 до 18.00. В общей сложности в уголовных делах фигурируют около 4800 подозреваемых, из которых Почти 90 процентов - мужчины. Средний возраст преступников – 30 лет, причем примерно  4500 преступников нарушили закон в первый раз. В пьяном виде совершили преступления более 900 нарушителей.

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Теги:
преступность


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