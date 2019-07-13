Число преступлений снижается, утверждает официальная статистика

Самое опасное время и место - с полудня до вечера в Кишиневе, в эти часы совершается большинство преступлений.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. В первые шесть месяцев 2019 года было зафиксировано почти на 600 преступлений меньше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.

По статистике полиции, за это время было зарегистрировано 13286 преступлений. Больше всего преступлений против собственности, около половины от всего количества. Тяжких преступлений совершено около двух тысяч, особо тяжких - около 300 и сто - чрезвычайно тяжких.

Большинство преступлений происходит в Кишиневе, в выходные дни, с 12.00 до 18.00. В общей сложности в уголовных делах фигурируют около 4800 подозреваемых, из которых Почти 90 процентов - мужчины. Средний возраст преступников – 30 лет, причем примерно 4500 преступников нарушили закон в первый раз. В пьяном виде совершили преступления более 900 нарушителей.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK