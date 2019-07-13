Массовая гибель скота в Единцах - пастух выгнал стадо на отравленный луг

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Около семидесяти голов скота погибли в Единецком районе после того, как пастух отогнал стадо на выпас в отравленное химикатами место.

Пастух из села Старый Бадраж отогнал стадо на окраину села Брынзены, где было оборудовано место для хранения минеральных удобрений, в том числе селитры. Животные принялись кормиться на этом лугу и начали погибать одно за другим.

В результате инцидента погибли 58 коз и 10 овец, прежде чем пастух сообразил, что происходит и отогнал стадо в другое место.

На место происшествия прибыли сотрудника Национального агентства по продовольственной безопасности, которым предстоит выяснить обстоятельства происшедшего.

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