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Униониста Симиона снова не пустили в Молдову, он угрожает голодовкой

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Запрет на въезд в нашу страну сроком на пять лет остался в силе и после смены власти в Молдове.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Известный унионист Георге Симион не смог въехать в Республику Молдова. Он пытался пересечь румыно-молдавскую границу на пропускном пункте Леушены, однако выяснил, что его статус как 

Джеордже Симион
George Simion, Facebook
Униониста Джеордже Симиона объявили в Молдове персоной нон грата
нежелательной персоны на территории Молдовы никто не отменял и запрет на его въезд в нашу страну остается в силе.

Симион выразил возмущение этим обстоятельством в Facebook. В своем аккаунте он вел онлайн-трансляцию, получив отказ во въезде, унионист сообщил, что готов объявить голодовку, если его не пустят в Молдову.

В октябре 2018 года председателя румынской общественной платформы "Acțiunea 2012" Георгия Симиона выдворили из Молдовы. В решении Бюро по миграции и беженцам говорится, что Симиона объявили в нашей стране персоной нон грата и запретили въезд на пять лет.

Симион выступает за присоединение Республики Молдова к Румынии и пользуется славой одного из самых радикальных деятелей унионистского движения.

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Теги:
Георге Симион


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