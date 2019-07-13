Операция "Ы", вторая серия: депутат Цику предложил заменить букву

Парламентарий заявил, что идею реформировать правила чтения и написания ему подал сын-школьник.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Депутат парламента Октавиан Цику предложил провести языковую реформу. По его словам, идея принадележит его сыну, школьнику 9 класса.

По мнению депутата от блока ACUM, законодательные документы и инициативы, которые издаются молдавским парламентом, не соответствуют правилам румынского языка, одобренным Академией наук.

"У меня есть предложение, которое, я надеюсь, будет проголосовано единогласно, оно больше исходит от моего сына, который учится в 9 классе", - сказал Цику. Как выяснилось, внимание школьника привлек проект постановления парламента, в котором слово "hotărîre" было написано через "î". Школьник привлек внимание своего отца, что это слово в румынском языке пишется через "â", согласно последним решениям властей Румынии.

Год назад сенат Румынии проголосовал за закон, предполагающий заменить букву румынского алфавита "î" (аналогична русской "ы" — ред.) на букву "â", при написании в закрытом слоге.

Написанию букв "î" и "â" прорумынская часть общественности в Молдове придает некое особое значение. Однако филологи не раз отмечали, что эта пара букв - постоянная головная боль прежде всего для самого румынского языка.

В частности, считающаяся ныне "правильной" буква "â" была изъята из употребления в Румынии с 1953 по 1963 годы. В 1964 году букву вернули в алфавит, но для употребления лишь в отдельных случаях. Затем эта буква начала доминировать над "традиционной" буквой "î".

Постоянное реформирование алфавита уже привело к тому, что многим гражданам пришлось менять документы Румынии, напечатанные с "неправильной" буквой.

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