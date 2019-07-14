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Магистральный газопровод введен в эксплуатацию в Гусеве

Часть жителей столицы останется на пять дней без газа

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Из-за ремонта газопровода жильцам нескольких улиц придется питаться фастфудом или искать электроплитки.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Жители сектора Ботаника столицы, которые проживают в периметре улиц Мунчештское шоссе - ул. Буребиста - проспект Дачия - ул. Бэчоий Ной, останутся на пять дней без газа.

Газовая плита
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По сообщению примэрии Кишинева, поставки природного газа потребителям, проживающим на этих улицах, будут временно прекращены с 15 по 19 июля. Газ будет отключен в 17.00 и включен через пять дней в тот же час.

Отключение газа вызвано ремонтом на газопроводе среднего давления.

Ранее сообщалось, что правительство Молдовы намерено ускорить строительство газопровода Яссы-Унгены-Кишинев. Кабинет министров заинтересован в том, чтобы строительные работы были завершены в течение 2020 года.

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Теги:
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