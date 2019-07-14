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Осторожно, бешенство: зараженные животные выявлены в 13 городах и селах

© Sputnik / Pavel Lvov
Общество
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Врачи предупреждают - заразиться бешенством очень легко, а лечиться - трудно и дорого.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Зараженные бешенством животные были выявлены в 13 городах и селах Молдовы. Всего врачи зафиксировали 23 больных животных, которые разносили смертельно опасную инфекцию.

Лисица
© Sputnik / Виталий Аньков
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По данным Республиканского ветеринарного диагностического центра, уровень заболеваемости бешенством среди животных несколько ниже, чем в тот же период прошлого года, когда было выявлено 35 случаев инфекции в 20 населенных пунктах страны. Однако это не означает, что болезнь стала менее опасна.

Ветеринары сообщают, что большинство заболевших животных - домашние (16 голов скота). Кроме того, выявлены семь случаев бешенства среди диких животных - больше всего лисиц (пять голов), а также один барсук и одна ласка.

Ареал распространения заболевания - в основном районы Штефан-Водэ, Стрэшень, Сынжерей и Каменка.

Врачи советуют в случае укуса бешеным животным немедленно промыть рану с мылом под струей воды, обработать укус йодом или зеленкой и, не медля ни минуты, обратиться к доктору.

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Теги:
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