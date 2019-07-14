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Пешеходный переход

На дорогах страны в 2019 году уже погибли более двадцати пешеходов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Пешеходы и водители продолжают гибнуть в автокатастрофах.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. С начала 2019 года в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Молдовы уже погибли 24 пешехода. Об этом сообщает Национальный инспекторат по патрулированию.

Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ни дня без ДТП - в Кишиневе произошла очередная авария с участием маршрутки

Травмы различной степени тяжести в результате автокатастроф и наездов на пешеходов получили еще 150 человек.

В целом в стране произошло 173 аварии с участием пешеходов. Причиной большинства происшествий стала попытка пешеходов перейти дорогу в неположенном месте или на красный сигнал светофора.

На днях серьезное ДТП произошло в Кагульском районе. Столкнулись два автомобиля BMW, в результате пострадала женщина, которую спасателям пришлось в буквальном смысле вырезать из груды покореженного металла, в которую превратился автомобиль.

К счастью, 39-летняя женщина выжила.

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Теги:
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