На дорогах страны в 2019 году уже погибли более двадцати пешеходов

Пешеходы и водители продолжают гибнуть в автокатастрофах.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. С начала 2019 года в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Молдовы уже погибли 24 пешехода. Об этом сообщает Национальный инспекторат по патрулированию.

Травмы различной степени тяжести в результате автокатастроф и наездов на пешеходов получили еще 150 человек.

В целом в стране произошло 173 аварии с участием пешеходов. Причиной большинства происшествий стала попытка пешеходов перейти дорогу в неположенном месте или на красный сигнал светофора.

На днях серьезное ДТП произошло в Кагульском районе. Столкнулись два автомобиля BMW, в результате пострадала женщина, которую спасателям пришлось в буквальном смысле вырезать из груды покореженного металла, в которую превратился автомобиль.

К счастью, 39-летняя женщина выжила.

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