Старые шахты на Рышкановке могут рухнуть - над ними живут 140 тысяч человек

Муниципальный совет Кишинева срочно выделил деньги на откачку воды из шахты и восстановительные работы.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Местные власти Кишинева выделили около 35 тысяч долларов из муниципального бюджета на срочные работы по укреплению системы шахт, которые находятся под столичным сектором Рышкановка.

В настоящее время практически половина шахты затоплена водой, и вода все прибывает. Специалисты предупреждают, что это повышает риск обрушения при том, что в районе возможной геологической нестабильности живут до 140 тысяч кишиневцев.

Глубина на некоторых участках шахты достигает семи метров, сообщает телеканал "Мир-24". Насосы, откачивающие воду в шахте, где с начала XX века добывали известняк, отключены за неуплату.

В современном виде шахта работает с 1969 года, из-под земли ежегодно вынимали до 150 тысяч кубометров известняка и других природных пород.

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