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В Вулканештах началась расчистка рек - после дождей город затапливает

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Планируется расчистить более семи километров речного русла.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. В Вулканештах начаты строительные работы по расчистке местных рек и ручьев, которые проходят через город.

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Засорение естественных стоков привело к тому, что после сильного дождя затапливаются территории домовладений, расположенных на ряде улиц города.

Всего планируется расчистить около 7,5 километров речного русла. На финансирование работ из бюджета Гагаузии по программе капитальных вложений выделено около 1,2 миллиона леев.

Очистка русел речек будет производиться от конца улицы Якира до улицы Жуковского, а также от начала улицы Жуковского до улицы Пушкина. Проект затронет и балку, пролегающую вдоль улицы Хуми, сообщает сайт gagauzinfo.md.

Ранее было очищено и благоустроено русло речки Кагул в черте Вулканешт. Работы финансировали из средств Европейского союза и бюджета Гагаузии.

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