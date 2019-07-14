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Inspectoratul Național de Patrulare al IGP

Установлен преступник, хладнокровно убивший женщину в ее машине на Ботанике

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Подозреваемый объявлен в розыск, расследование продолжается.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Установлен мужчина, который хладнокровно убил женщину и оставил ее тело в машине, припаркованной в секторе Ботаника столицы. Об этом на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Андрей Нэстасе.

Доступ запрещен полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
Подробности страшного убийства: руки женщины были связаны скотчем

"Убийца был установлен и объявлен в розыск. Я не могу дать вам более подробную информацию, потому что расследование продолжается. Хочу поблагодарить полицейских, которые помогли установить преступника", - заявил Нэстасе.

Тело 32-летней женщины было найдено вечером в среду, около 21.00 на улице Николая Титулеску в секторе Ботаника в Кишиневе. Тело находилось в минивэне Mercedes Vito, которым владела убитая, двери автомобиля были заперты.

По предварительным данным полиции, преступник задушил свою жертву, на ее теле найдены признаки насильственной смерти. На руках и верхней губе остались синяки, свидетельствующие о том, что происходила борьба.

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Теги:
преступление


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