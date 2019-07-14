МВД предлагает создать в Молдове единую систему камер видеонаблюдения

Глава министерства заявил, что пока отыскалось видео с нужной камеры, преступнику, убившему женщину на Ботанике, удалось сбежать.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Министр внутренних дел Андрей Нэстасе сообщил, что инициирует законопроект об объединении видеокамер наблюдения в Молдове в единую систему. Об этом глава МВД заявил на пресс-конференции в воскресенье.

По словам Нэстасе, необходимость такого шага стала окончательно ясна, когда при поиске убийцы женщины, который оставил тело своей жертвы в автомобиле, много времени ушло только на то, чтобы выяснить, какие именно камеры наблюдения находились на возможном пути бегства преступника.

"В ближайшее время я инициирую проект документа, который с учетом европейского опыта позволит создать "карту" всех существующих в Молдове видеокамер", — заявил Андрей Нэстасе.

По словам министра, в настоящее время централизованной системы управления камерами видеонаблюдения в Молдове нет.

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