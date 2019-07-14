Больше половины остановок в Кишиневе находятся в аварийном состоянии

По словам исследователей, в капитальном ремонте нуждаются 60 процентов станций общественного транспорта, а 50 остановок даже не оборудованы павильонами.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Шестьдесят из каждых ста остановок общественного транспорта в столице находятся в аварийном состоянии - у них отсутствуют сиденья, оторваны листы крыши, разбиты пластиковые стены и рекламные панно, а часы, которые в свое время были установлены в павильонах в центральной части Кишинева, украдены или сломаны.

Об этом заявили эксперты в ходе публичных слушаний, организованных Институтом европейских политик и реформ (IPRE) в столице Молдовы.

Станции общественного транспорта обслуживаются муниципальным предприятием Exdrupo, а также рядом частных фирм, которые владеют встроенными в павильоны остановок магазинами. В то же время, по словам экспертов, единой системы обслуживания остановок в городе не существует.

В муниципии Кишинев расположены около 700 остановок, из которых 50 не оборудованы даже павильонами. Кроме того, абсолютное большинство остановок недоступны для использования инвалидами на колясках, так как павильоны построены на возвышении, не оборудованном пандусом.

В 2018 году IPRE провел опрос, который показал, что пассажиров более всего раздражает плохое освещение в общественном транспорте, неудобные кресла, халатность вождения со стороны водителей, грубость кондукторов и техническое состояние автобусов и троллейбусов.

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