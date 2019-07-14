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Кому из выпускников придется возместить государству расходы на обучение

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тем, кто учился за счет бюджета, придется либо занять рабочее место по распределению, либо вернуть деньги в госбюджет.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Выпускники высших и профессионально-технических учебных заведений будут обязаны возместить государственному бюджету расходы за весь период обучения, если они откажутся занять рабочее место, предложенное государством. Это условия содержатся в Положении о трудоустройстве выпускников в сфере образования, предложенном для публичного обсуждения министерством образования, культуры и науки.

Экзамен.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Согласно документу, несогласие выпускника с решением Комиссии по распределению не освобождает его от обязанности занять предложенное ему рабочее место. В противном случае в соответствии с контрактом выпускники обязаны вернуть в государственный бюджет расходы за весь период их обучения.

Если выпускник не может занять предложенное рабочее место по состоянию здоровья, из-за необходимости ухаживать за больным членом семьи (со степенью инвалидности I) или за ребенком до 1,5 лет, он после выдачи сертификата может один раз запросить изменение назначения.

Регламент касается выпускников, чье образование оплачивалось из бюджета по крайней мере 1 год в программах с 90 кредитами в образовании, 2 года со 180 кредитами, 3 года с 240 кредитами и по крайней мере 4 года с 300–360 кредитами.

Потребность в специалистах и ​​их численность будут определены органами местного публичного управления второго уровня и АТО Гагаузия, которые будут ежегодно разрабатывать отчет о вакансиях, который направляется в Министерство образования, культуры и науки.

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