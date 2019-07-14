Из звонков, которые поступают в службу 112, большинство - ложные

На номер 112 постоянно звонят хулиганы, психически больные и скучающие люди, и это серьезно мешает работе экстренных служб.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Более половины от общего количества звонков, принимаемых ежедневно службой 112, не связаны с чрезвычайными ситуациями. Представители учреждения обеспокоены этим явлением и в ближайшее время запустят рекламную кампанию, чтобы попытаться уменьшить шквал ложных вызовов.

Специалист службы экстренного вызова 112 Ана Карпович говорит, что ежедневно по всей стране совершается до 12 тысяч экстренных вызовов. Однако из общего числа вызовов примерно 62% вызовов являются ложными, оскорбительными или несрочными.

"Эти звонки делают операторов менее эффективными, потому что они находятся на телефонной линии, и часто из-за этих звонков страдают люди, которые действительно нуждаются в помощи", - сказала Карпович.

В Кодексе о правонарушениях Республики Молдова предусмотрено наказание за умышленный ложный вызов, однако не предусмотрено никаких правил, позволяющих оградить операторов службы от недобросовестных абонентов.

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