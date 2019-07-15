Пробки в Кишиневе и мобильные экипажи с радарами

Трассы, на которых за скоростью будут следить экипажи НИП с радарами и на каких улицах пробки в Кишиневе 15 июля.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила о пробках в Кишиневе и передала информацию, где на трассах будут дежурить экипажи с приборами измерения скорости движения.

Сейчас насыщенное движение на дорогах нескольких секторов Кишинева.

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Центр: Ул. Миорица в направлении ул. Гренобля; ул. Измаил от ул. М. Когэлничану в направлении бул. Штефана чел Маре; ул. Измаил от бул. Дм. Кантемира в направлении бул. Штефана чел Маре; ул. Букурешть на пересечении с ул. Чуфля в сторону ул. Тигина; бул. Штефана чел Маре на пересечении с ул. Чуфля.

Рышкановка: ул. Каля Орхеюлуй на пересечении с ул. Соколень в направлении въезда в столицу; ул. Каля Орхеюлуй на пересечении с круговой развязкой бул. Ренаштерий Национале; круговая развязка Московский проспект – ул. А.Руссо – ул. Киевская; ул. А.Руссо в направлении ул. Димо; ул. Каля Мошилор в направлении ул. Измаил

Буюканы:кольцевая развязка ул. Каля Ешилор – ул. Иона Крянгэ – бул. Штефана чел Маре; ул. М. Витязул на участке между ул. Митр. Дософтея и ул. Албишоара; пересечение ул.В.Лупу с ул. В.Белинского в направлении ул. М. Когэлничану.

Желающие добраться из сектора Буюканы на Рышкановку могут поехать по Балканскому шоссе, затем по ул. Петриканской или ул. Дойна, и обратно тем же путем.

На этих трассах национального значения будут дежурить с радарами полицейские.

- M 5: Кишинев - Бельцы - Крива, 214 - 253 км;

- R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40 - 70 км;

- R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 - 43 км;

- R 2: Кишинев – Бендеры;

- R 20: Оргеев – Резина;

- R 30: Новые Анены – Каушаны - Штефан Водэ, 55 – 101 км;

- R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 23 – 40 – 60 км;

- R 3: Кишинев – Хынчешты, 9 - 26- 42 км.

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