В Молдове произойдет очередной перерасчет пенсий

Пенсионеры в Молдове могут рассчитывать на перерасчет выплат два раза в год - депутаты социалисты зарегистрировали в парламенте законопроект, который предусматривает подобные поправки.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Авторы документа, которые зарегистрировали его в парламенте, предлагают, чтобы индексация пенсий осуществлялась дважды в год - 1 апреля и 1 октября.

Предлагается ввести 15-процентный коэффициент перерасчета взамен 5 процентов, существующих на данный момент. В отдельных случаях перерасчет может составлять и 20 процентов.

"В случае, если размер начисленной ранее пенсии меньше, чем уровень прожиточного минимума, установленный в Молдове, будет производиться 20-процентная индексация пенсии", - утверждают авторы законопроекта.

Документ парламентарии должны рассмотреть и принять в двух чтениях. Закон вступит в силу с момента публикации в Официальном мониторе.

Возвращение к старой практике

Cоциалисты намерены разработать проект закона, предусматривающий возвращение к пенсионному возрасту, который был до пенсионной реформы, вступившей в силу несколько лет назад.

С 1 июля 2019 года мужчины в Молдове выходят на пенсию в 63 года, а женщины – в 58 с половиной лет. Принятые предыдущим правящим большинством поправки предусматривают, что каждый год пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев, пока не достигнет единого пенсионного возраста в 63 года.

До 1 июля 2017 года молдавские мужчины уходили на заслуженный отдых в 62 года, а женщины – в 57.

А после того, как Молдова вышла из состава СССР, в стране действовали советские нормы: возраст выхода на пенсию для женщин составлял 55 лет, а для мужчин – 60 лет.

Повысить пенсионный возраст предыдущей власти Молдовы порекомендовали в Международном валютном фонде. Цель реформы 2017 года заключалась в том, чтобы сократить число пенсионеров.

Специалисты утверждают, что оптимальной является ситуация, когда на одного пенсионера приходится четверо налогоплательщиков. Согласно статистике, в Молдове на одного налогоплательщика приходится два пенсионера. Средняя продолжительность жизни в стране растет с 2000 года.

В 2017-м средняя ожидаемая продолжительность жизни в Республике Молдова составила 73,2 года: 77 лет для женщин и 69,4 года для мужчин. Согласно статистике, жители сельской местности живут на четыре года меньше, чем горожане.

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