Молдавское сердце - как определить, что есть серьезные проблемы со здоровьем

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Погода в последнюю неделю относительно благосклонна к жителям нашей страны - утро встречает прохладой, а днем сравнительно не жарко, однако синоптики не исключают наступление духоты, а в это время обостряются все хронические заболевания, в особенности - сердечно-сосудистые.

Признаки сердечно-сосудистых заболеваний не всегда удается обнаружить сразу. Многие придерживаются тактики "поболит и перестанет", и отказываются от консультации со специалистом. Иногда боль действительно проходит, но чаще всего возвращается в виде уже запущенного заболевания.

По словам врача-кардиолога Октавиана Ченушэ, после сорока лет врача следует посещать регулярно, даже при отсутствии каких-либо жалоб. Есть опасные симптомы, указывающие на серьезные проблемы с сердцем.

"Я всегда спрашиваю пациента, как он переносит физическую нагрузку и что заставляет его останавливаться при нагрузке. Сердце ведет себя как мотор машины, и если мы едем в гору, а машина не тянет, это явно не ходовая и не колеса, проблема в моторе, то же самое и с сердцем", - отметил врач.

Если раньше вы ходили в магазин, в гору, и не было проблем, а сейчас они появились и прогрессируют, это говорит о том, что что-то не так. Если раньше вы легко поднимались на 4 этаж, а сейчас останавливаетесь на 2, нужно проконсультироваться с врачом, добавил Ченушэ.

Собеседник также рассказал о факторах, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

"Симптомы говорят о том, что уже есть болезнь. Нужно думать до симптомов. К примеру, человек весит более 100 килограммов при невысоком росте, это явно говорит об ожирении, и это явно рано или поздно во что-то выльется", — заключил врач.

На первом месте среди причин смерти в Молдове находятся заболевания сердечно-сосудистой системы.

По данным медицинской статистики, причинами смерти более половины граждан страны, которые скончались за последние десять лет, стали именно кардиологические болезни. Причем четверть от числа всех скончавшихся были в трудоспособном возрасте.

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