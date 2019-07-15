Святой и великий Штефан - Молдова отмечает годовщину канонизации господаря

В нынешнем году исполнилось 27 лет с момента причисления к лику святых господаря (князя) - Штефана чел Маре.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. В этом году отмечается 27-летие канонизации Штефана чел Маре (Стефана Великого) и 562-летие его восхождения на молдавский престол. Воевода Штефан везде пользовался уважением правоверных людей, которые называли его "добрым, великим и святым" за милосердные поступки и справедливое управление страной.

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил жителей республики с годовщиной причисления Штефана чел Маре к лику святых.

"Сегодня мы отмечаем годовщину канонизации господаря Штефана Великого, защитника и поборника православной веры, основоположника многих святых мест", - написал президент на свое персональной странице в Facebook.

Штефан Великий прожил с 1433 по 1504 годы и провел 48 войн. Был канонизирован за самоотверженную защиту православной веры, беспримерное мужество и содействие основанию множества монастырей и церквей, которые и сегодня являются жемчужинами Молдовы.

Указом президента Молдовы 2018-й был объявлен Молдове годом Штефана чел Маре. Данная решение было принято на государственном уровне с целью повышения общественного интереса к истории и культуре Молдовы, продвижения ценностей, которые господарь оставил в наследство.

Чем знаменит Штефан чел Маре

Штефан чел Маре правил Молдавским княжеством в период с 1457 по 1504 годы и был одной из самых выдающихся личностей в истории молдавского государства.

Он был блестящим дипломатом и талантливым полководцем, любил свою страну и яростно боролся за ее государственность.

Штефан на протяжении всего времени своего правления боролся за независимость Молдавского княжества, для чего проводил политику укрепления центральной власти, подавлял боярскую оппозицию. Успешно противостоял более сильным соперникам — Османской империи, Польше, Венгрии.

Благодаря талантам Штефана как полководца, дипломата и политика, Молдавское княжество смогло не только сохранить независимость, но и стало значимой политической силой в Восточной Европе.

В этом году страна празднует 660-летие основания Молдавского государства.

Семья великого господаря

История и источники упоминают кое-что и о семье и наследниках Штефана. Первой его женой была Евдокия, сестра Великого Князя Киевского. Она умерла в 1466 году, оставив мужу дочерей Елену или Олену и любимого сына Александра.

Во второй раз Штефан женился в 1472 году на Марии, сестре господаря Мангупского княжества в Крыму. В результате этого брака появился сын Богдан (умер в раннем возрасте).

Третьей и последней женой Штефана была Мария, дочь Раду чел Фрумос (Раду Красивый) правителя Валахии (Мунтении, Цара Ромыняскэ). Младший Сын Штефана — Богдан-Влад, правивший Молдовой как господарь Богдан III-й (чел Орб — Кривой). Историки упоминают, что у Штефана было восемь детей в 3-х браках, пять из них умерли в раннем возрасте.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK