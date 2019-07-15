Гражданам Молдовы надо быть осторожнее - пляжи Одесской области очень опасны

Релакс с риском для здоровья и жизни : излюбленные места отдыха граждан Молдовы могут таить много опасностей - пляжи Одесской области небезопасны со многих точек зрения.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik, Андрей Петрик. На берегу Черного моря между центральным пляжем и пансионатом Борей в Одессе сошел оползень, о чем сообщили в пресс-службе регионального Управления по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, указанный пляж считается аварийным и был закрыт для посещения. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Черноморское побережье Одесской области Украины - излюбленные места отдыха у жителей Молдовы. Традиционно наши соотечественники отправляются понежиться на морском побережье в течение нескольких дней - на выходные или на недельку в отпуск. Однако в Одесской области много пляжей над которыми высятся песчаные курганы, которые могут обрушиться в любой момент.

К примеру, один из пляжей расположен в курорте Грибовка, где к побережью надо спускаться по многочисленным ступенькам, ведущим с обрыва прямо к воде.

Однако самые большие песчаные утесы расположены на пляжах курорта Лебедевка, куда тоже часто отправляются отдыхать граждане Молдовы. Там высота утесов, нависающих над отдыхающими измеряется десятками метров. А учитывая сейсмически-активную зону, не сильно удаленную от очагов землетрясений в румынских Карпатах, опасность существует каждый миг.

Электричество в воде

Одесские СМИ сообщают, что вблизи пляжей причерноморского города замечены опасные скаты-хвостоколы, которые чрезвычайно опасны для человека. Необычных рыб заметили утром, 1 июля, на одесском пляже "Дельфин". Снимки, выложенные в соцсетях, вызвали панику среди отдыхающих, некоторые из которых просто боятся заходить в море.

При приближении человека скаты принимают выжидающую позицию и могут сильно укусить купальщика, так как на окончании хвоста у них находятся ядовитые шипы.

Главное, что необходимо знать любителю долгого купания в черноморской воде, - внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на такого "агрессора". Скаты никогда не нападают первыми, однако, если человек проявляет к ним агрессию, могут использовать свое ядовитое жало.

"Нежелательно купаться ночью, в темноте легко не заметить ската-хвостокола", — говорится в сообщении профильных медицинских служб Одесской области Украины.

Лишают номеров и "разводят" на деньги

Молдавских туристов, которые любят отдыхать на черноморском побережье в Одессе, предупредили о преступной схеме, которую реализуют там злоумышленники. Речь идет о том, что с автомобилей снимают иностранные номера.

"Дорогие друзья, кто собирается на Украину, позаботьтесь о том, чтобы ваши номера были хорошо прикручены и их было сложно снять. Снимают иностранные номера, оставляют вам номер телефона, и потом за 400-500 гривен вы их выкупаете", - написала Ольга Лолло в одной из групп в социальной сети Facebook.

Жительница Кишинева рассказала, что в таких случаях многие жертвы действительно предпочитают заплатить злоумышленникам деньги, потому что разбирательство с помощью полиции занимает достаточно много времени.

По словам пострадавшей, автомобильные номера преступники прячут где-то неподалеку, поэтому можно попытаться самим их поискать.

"Прячут хорошо. Рассказывают сказки про то, что это не они, они только посредники. Можно рискнуть и за 200 гривен договориться на один номер, все равно два номера спрятаны вместе, и вряд ли они рискнут вернуться и забрать один. Если не хотите поиграть в детективное расследование, как я это делала вчера, позаботьтесь о надежности прикрепленного номера", - добавила женщина.

Самое интересное, что с ее автомобиля сняли номера, когда он находился на платной парковке у пляжа "Ланжерон".

Кишечные палочки и холерный вибрион

В четырех водоемах Одесской области в Белгород-Днестровском районе выявлен холерный вибрион неэпидемического типа, об этом заявляют в региональном лабораторном центре министерства здравоохранения Украины.

Холерные "палочки" обнаружены в озере Сасык в Татарбунарском районе, в Кучурганском лимане, Днестровском лимане у берегов Затоки, а также в Дунае в Килийском районе.

На 13 процентов вырос общий уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Среди подростков заболеваемость выросла почти на 30 процентов, но среди взрослых этот показатель ниже на 7,2 процента.

Наиболее подвержены острым кишечным инфекциям дети - 63 процента от общей статистики заражений.

Причем чаще всего страдают от кишечных инфекций дети до 1 года.

Врачи-инфекционисты в Одесской области выяснили - наиболее часто кишечные инфекции передаются через мясные и молочные продукты, купленные на стихийных рынках, на втором месте - употребление еды не первой свежести, также есть опасность подхватить инфекцию через немытые овощи и фрукты.

Пока в Белгород-Днестровском районе, где расположен курорт Затока, случаев холеры не выявлено. Медики зафиксировали лишь несколько случаев вирусных гепатитов.

Как обезопасить себя

Украинский врач-педиатр Татьяна Ворникова отметила, что, отправляясь на отдых с ребенком, кроме вещей первой необходимости и питания, необходимо взять с собой и минимальный перечень лекарств первой необходимости.

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"В первую очередь необходимо иметь с собой жаропонижающие средства. Есть для этого сиропы, капсулы и таблетки. Так же с собой необходимо иметь 2-3 пакетика "Регидрона". При появлении симптомов отравления его можно давать как детям, так и взрослым. Также нужны противоаллергические препараты, например, "Парлазин" в каплях или "Фенистил", тоже в жидком виде. Для маленьких детей желательно в жидком виде, так как удобно дозировать", - подчеркнула Татьяна Ворникова.

При этом, добавила медик, отправляясь на отдых с детьми, в аптечку обязательно нужно положить и и перевязочные материалы – бинт, вата и "зеленка".

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