Польза или вред - в продаже на рынках появились первые молдавские арбузы

Вкусный десерт или угроза травления - корреспондент Sputnik Молдова разбирался, чем опасны "ранние" арбузы, появившиеся на прилавках рынков и магазинов Молдовы.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik, Андрей Петрик. Временем созревания арбузов считается август, однако на прилавках магазинов и на обочинах дорог их можно увидеть даже в июне и первой половине июля. Как правило, такие плоды содержат в себе нитраты. Продавцы уверяют, в это время в них содержится минимально допустимое количество.

Однако даже малое количество нитратов может со временем привести к интоксикации, утверждают молдавские врачи-гастроэнтерологи.

Проблема нитратов особенно актуальна сегодня, и бороться с ней нужно на государственном уровне, настаивают медики. Многие граждане нашей страны отказываются от приобретения таких рано созревших ягод и фруктов, попросту боясь получить пищевое отравление.

Наибольшую опасность в плане содержания нитратов таят в себе арбузы и баклажаны, которые раньше срока появляются на сельскохозяйственных рынках. Как правило, именно эти плоды впитывают в себя нитраты, как губка.

Однако, если содержание нитратов в плоде совсем незначительное, а человек употребляет их без ощутимого вреда для здоровья, эти вещества все равно накапливаются в организме и приводят к развитию гастрита, утверждают врачи. Также аккумуляция нитратов в организме приводит к развитию тяжелых заболеваний кишечника, а также к различным видам аллергических реакций.

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Еще один распространенный стереотип - не есть овощи и фрукты зимой, считая, что в них много нитратов. Как раз в холодное время года их содержание в плодоовощной продукции ничтожно мало, а в сезон, летом, когда народ сметает с прилавков долгожданные фрукты или овощи, риск отравиться - максимальный.

Между тем, арбузы, выращенные без применения азотных удобрений, очень полезны для организма. Если употреблять хотя бы одну дольку таких арбузов в день, организм быстро очистится от токсинов, человеку не грозит обезвоживание в жаркое время года.

Обилие содержание глюкозы в этих ягодах обеспечит лучшую мозговую деятельность. Также, по словам врачей, употребление в пище арбузов помогает исключить проблемы со зрением, стимулирует здоровье сердца, исключает риск развития депрессии. Также арбузы очень полезны для мужчин.

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