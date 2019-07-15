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Врач в больнице, архивное фото

Еще один случай кори у ребенка подтвержден в Кишиневе

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Врачи продолжают фиксировать новые случаи опасной инфекции в Молдове.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Новый случай кори в столице - шестилетний ребенок заразился опасной инфекцией. Диагноз подтвержден лабораторными анализами. Это уже 59-й случай заболевания за последние шесть месяцев, отмечают врачи-инфекционисты.

© Sputnik / Алексей Сухоруков
С начала июня в Молдове зарегистрировано 18 новых случаев кори

Больше всего больных корью проживает в Кишиневе - 21 человек. В Дрокиевском районе живут 12 заболевших, случаи инфекции отмечены также в Окницком, Бричанском, Единецком, Штефан-Водском и Глодянском районе.

В 2018 году было зарегистрировано 340 подтвержденных случаев заболевания корью.

Всплеск числа инфицированных был зафиксирован в августе 2018 года, когда заболели сразу 234 человека.

С начала года корью на Украине заболели 54 065 человек. Центр общественного здоровья украинского Минздрава бьет тревогу. И не зря. Из общего числа заболевших 25 439 взрослых и 28 626 детей, от осложнений умерли 18 человек.

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Теги:
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