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В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома

Ситуация в Атаках: что происходит с рухнувшей многоэтажкой

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Общество
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В Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям рассказали о том, в каком состоянии находится пострадавшая многоэтажка.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. В Атаках снесен блок многоэтажки, часть которого рухнула в середине июня, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Продолжается мониторинг ситуации в Атаках. По итогам работ на аварийном блоке он снесен нанятой компанией. Начиная с сегодняшнего дня рабочие приступили к вывозу мусора, оставшегося после сноса. На месте работают 26 человек и 10 единиц спецтехники", - отметили в ведомстве.

В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома
© Photo: Facebook / Dodon Igor
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Там также сообщили, что спасатели постоянно проверяют колебания вблизи поврежденного дома, применяя лазерный датчик. "Действия, предпринимаемые спасателями, необходимы для предотвращения рисков, а также для обеспечения безопасности на рабочих местах", - добавили в инспекторате.

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В Атаках 19 июня частично обрушился девятиэтажный жилой дом. Местные власти своевременно эвакуировали жильцов перед обрушением, так как на стенах здания появились заметные трещины. В доме 36 квартир, эвакуировано 18 семей (всего 51 человек, в том числе 11 детей). К счастью, никто не пострадал. Позднее, 20 июня, сотрудники Генинспектората по ЧС помогли жильцам соседних подъездов аварийного дома вынести ценности. Периметр частично обрушившегося дома охраняют сотрудники правоохранительных органов, на месте дежурят в постоянном режиме машины скорой помощи. А с 28 июня начался снос пострадавшего блока.

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