Никто не ожидал - в Хынчештском районе теперь обитают дикобразы

Кроме них в тех же краях поселились и другие экзотические животные.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. В селе Бардар Хынчештского района появились настоящие дикобразы. Их привезли в коллекцию местного зоопарка, коллекция которого пополнилась также двумя кенгуру, один из которых - альбинос. Шерсть животного - абсолютно белого цвета.

Животных приобрели и официально привезли в зоопарк с международной выставки, которая прошла в Польше. Ранее сюда же доставили пару альпаков - довольно экзотических животных, а недавно самка родила детеныша, что редко случается с этим видом в неволе.

Благодаря густой шерсти, альпаки очень хорошо адаптировались к молдавской зиме. Летом уже их спасают сотрудники местного зоопарка, поливая животных холодной водой из шланга.

Новые обитатели зоопарка в Бардаре очень полюбились посетителям - у взрослых и детей вызывает неподдельный интерес настоящая экзотика, встречающаяся здесь. Питание кенгуру - незатейливое. В основном, это трава и зерновые. Фрукты также приходятся по вкусу этим животным.

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Не исключено, что вскоре в зоопарке может появиться и редкий страус Эму.

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